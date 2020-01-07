СМИ: город Пачентро отказал в почетном гражданстве Майклу Помпео

РИМ, 7 января. /ТАСС/. Итальянский город Пачентро отказал в предоставлении почетного гражданства госсекретарю США Майклу Помпео, чьи предки, выходцы из этого городка в центре Италии, уехали в Америку. Об этом сообщило во вторник агентство ANSA, уточнив, что городской совет принял данное решение еще в ноябре, однако об этом не сообщалось ранее.

Пачентро, небольшой город с населением чуть более 1 тыс. человек в горах в окрестностях Аквилы, получил широкую известность после визита в Италию в октябре 2019 года Помпео. Госсекретарь США пожелал завершить поездку частным посещением родины своих предков. Именно тогда представители городской администрации предложили вручить высокопоставленному политическому деятелю почетное гражданство. Однако это предложение не поддержали мэр Гуидо Анджелилли и его сторонники в городском совете.

Вопрос был вновь поднят в эти дни местной общественной организацией "Одна на всех планета", которая призвала не давать почетное гражданство Помпео в свете последних действий администрации США в Ираке и убийства Касема Сулеймани. На этот запрос мэр ответил, что вопрос не стоит на повестке дня, потому что городской совет уже отклонил данное предложение.

В ночь на 3 января США нанесли удар в районе аэропорта Багдада, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.

Действия американцев, с 29 декабря наносящих удары по шиитским группировкам в Ираке, вызвали критику иракских властей и вопрос о правомочности действий коалиции во главе с Вашингтоном. 5 января парламент Ирака принял резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск. Президент США Дональд Трамп отказался это делать, пригрозив Ираку "беспрецедентными санкциями".