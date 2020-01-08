СМИ: Алжир и Турция договорились "не жалеть усилий" во имя прекращения огня в Ливии

РАБАТ, 8 января. /ТАСС/. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили 7 января ситуацию в Ливии в свете эскалации актов насилия, подстрекаемых иностранным вмешательством.

"Была обсуждена ситуация в Ливии в свете эскалации актов насилия, подстрекаемых иностранным вмешательством, которые препятствуют поиску политического решения - единственного способа восстановить безопасность, мир и стабильность на всей ливийской территории", - отмечается в коммюнике администрации алжирского президента, которое цитирует информационное агентство Algeria Press Service (APS).

"После углубленного анализа всех аспектов ситуации, включая иностранное военное вмешательство на территорию Ливии, две стороны выразили согласие по поводу необходимости избегать любых конкретных действий, способных еще больше осложнить обстановку, а также договорились не жалеть усилий во имя прекращение огня", - говорится в документе.

Чавушоглу прибыл в Алжир вечером 6 января. 7 января он успел провести встречу с главой МИД североафриканской страны Сабри Букадумом.

В последние годы Алжир является одним из ключевых региональных коспонсоров процесса мирного урегулирования конфликта в Ливии и регулярно выступает с инициативами, нацеленными на преодоление кризиса.

Турецкие военные в Ливии

5 января президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию. Как он заявил, в задачи турецких военнослужащих "входят координационные действия". По словам Эрдогана, турецкие военные постепенно отправляются в Ливию, "чтобы обеспечить безопасность легитимного правительства" этой страны во главе с Фаизом Сараджем. Ранее Анкара утвердила законопроект, предусматривающий возможность отправки военнослужащих в Ливию.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия Сараджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара. 12 декабря 2019 года Хафтар объявил о начале решающего наступления на Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок.