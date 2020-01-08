Эксперт: визит Путина в Сирию призван показать, что РФ - фактор стабильности в регионе

ВАШИНГТОН, 8 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новая поездка президента России Владимира Путина в Сирию призвана продемонстрировать, что РФ является фактором стабильности на Ближнем Востоке, особенно на фоне нынешнего резкого обострения отношений США и Ирана. Такое мнение выразил во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС авторитетный американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер, комментируя визит российского лидера в Сирию, состоявшийся ранее.

"Путин стремится показать, что Россия последовательно являлась силой в пользу стабильности [на Ближнем Востоке], в то время как Соединенные Штаты столкнулись с перспективой выдворения [американского воинского контингента] из Ирака и, потенциально, Сирии", - убежден политолог.

При этом он отметил, что не склонен напрямую увязывать нынешнюю поездку Путина в Сирию с противостоянием США и Ирана. "Не считаю, что есть прямая связь [визита] с последствиями убийства [американцами командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани]", - сказал эксперт. Он констатировал, что российский лидер "находится в регионе", примет в среду в Стамбуле участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". У Путина также намечены в Стамбуле переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Кроме того, Путин посетил на Рождество российские войска, дислоцированные в Сирии, напомнил Бреммер.

Путин во вторник побывал на командном пункте группировки войск Вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран "заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах" Сирии, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - заявил Песков. По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни". До этого Путин посещал Сирию в декабре 2017 года.