Вице-президент Венесуэлы обвинила оппозицию в атаках на энергосистему страны в праздники

КАРАКАС, 8 января. /ТАСС/. Вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила, что власти располагают сведениями об атаках на энергетическую систему страны в канун католического Рождества и Нового года, организованные со стороны оппозиции. Соответствующее заявление она сделала во вторник в эфире государственного телевидения Боливарианской Республики.

"Мы знаем, что правые экстремисты атаковали 24 и 31 декабря национальную энергетическую систему <...> Они выбрали ее в качестве объекта практически ежедневных атак в разных штатах, - отметила Родригес. - Мы располагаем видеоматериалами, присланными нашими гражданами, на которых видно правых экстремистов, нападающих на электроподстанции".

Часть венесуэльских штатов в декабре в очередной раз столкнулась с перебоями в работе систем электроснабжения. Отключения произошли в таких регионах, как Ансоатеги, Арагуа, Карабобо, Кохедес, Лара, Мерида, Миранда, Нуэва-Эспарта, Сулия, Тачира, а также в Каракасе.

В 2019 году Венесуэла неоднократно сталкивалась с проблемами в области энергоснабжения. Самая крупная авария произошла 7 марта, когда без света на несколько дней остались Каракас и большинство штатов. Согласно данным правительства, причиной стала диверсия на ГЭС имени Симона Боливара. Президент Венесуэлы Николас Мадуро возложил ответственность за аварию на "американский империализм", Госдепартамент отверг эти обвинения.

Представители национальной Федерации работников сферы электроснабжения Венесуэлы неоднократно заявляли, что аварии в электросетях и на подстанциях вызваны нехваткой ресурсов для их профилактического обслуживания.