Reuters: США могут ввести санкции против оппонентов Гуайдо в парламенте Венесуэлы

ТАСС, 8 января. Администрация президента США обсуждает возможные санкции против более десятка депутатов Национальной ассамблеи Венесуэлы во главе с Луисом Паррой, объявившим себя главой парламента 5 января. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Мы занимаемся теми, кто подрывает конституцию (Венесуэлы - прим. ТАСС)", - цитирует агентство высокопоставленного чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Обсуждение ограничительных мер находится на ранних стадиях, и окончательное решение не принято. Санкции могут включать запрет на поездки в США, а также быть направлены против финансовых активов политиков, передает Reuters слова другого источника, знакомого с ситуацией.

Белый дом отказался комментировать информацию, в Госдепартаменте не ответили на запрос Reuters.

Конфликт за место председателя Национальной ассамблеи

5 января депутат Луис Парра, который является политическим оппонентом лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, объявил себя главой Национальной ассамблеи. Часть оппозиции отвергла его присягу, заявив, что на сессии не было кворума. Гуайдо обвинил власти в препятствовании доступу депутатов в здание парламента, где должны были пройти выборы председателя. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал законным назначение нового спикера.

Позднее часть депутатов Национальной ассамблеи на заседании, прошедшем вне стен парламента, провозгласила Гуайдо председателем законодательного органа. Как отметил венесуэльский телеканал VPI, кандидатуру политика поддержали 100 парламентариев из 167. Его заместителями были назначены Хуан Пабло Гуанипа и Карлос Берризбейтиа.

Во вторник Гуайдо с группой сторонников прорвался сквозь оцепление правоохранительных органов в здание парламента и с трибуны президиума в зале заседаний Национальной ассамблеи принес присягу в качестве председателя представительного органа.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.