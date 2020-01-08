СМИ: удар в Ираке был нанесен с применением крылатых и баллистических ракет

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Удар по двум используемым Соединенными Штатами военным базам в Ираке был нанесен со стороны Ирана с применением как баллистических, так и крылатых ракет. Об этом сообщил во вторник на своем сайте журнал Newsweek со ссылкой на источники в иракской разведке.

Ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что приблизительно в 17:30 по времени восточного побережья США 7 января (01:30 мск 8 января) Иран выпустил больше дюжины баллистических ракет по силам США и коалиции в Ираке.