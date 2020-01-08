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СМИ: в центре Багдада произошел взрыв

Информация о жертвах и пострадавших пока не поступала

КАИР, 8 января. /ТАСС/. Мощный взрыв прогремел в центре Багдада. Об этом сообщил в среду иракский информационный портал Mawazine News. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

После того, как Иран в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани подверг в ночные часы ракетной атаке две иракские военные базы, где расквартированы американские войска, - Айн аль-Асад на западе страны и базу в районе аэропорта Эрбиля в Иракском Курдистане, в небо над столицей были подняты американские вертолеты "Апачи" и беспилотники.

Последние несколько часов они патрулируют с воздуха "зеленую зону" Багдада - хорошо укрепленный район, где расположены госучреждения и диппредставительства иностранных государств, включая посольство США.

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Ирак
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