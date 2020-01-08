Эксперт: визит Путина в Дамаск был призван укрепить позиции РФ в Сирии

ТОКИО, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Новая поездка президента России Владимира Путина в Сирию была призвана укрепить позиции РФ в этой стране и подтвердить план действий в отношении зоны деэскалации в Идлибе. Такое мнение выразил ТАСС в среду главный научный сотрудник японского Исследовательского университета Ближнего Востока Ютака Такаока.

"Поскольку об этом визите не объявлялось заранее, я ему несколько удивился. Позиции России в Сирии уже определены, и думаю, что этот визит был призван укрепить их еще сильнее", - отметил он. По мнению Такаоки, президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад также подтвердили план действий в отношении зоны деэскалации в Идлибе.

"Думаю, что визит [Владимира Путина] в Сирию также проходил с учетом того, как складываются отношения России с Турцией, Ираном, США и Европой на фоне происходящего в Сирии", - добавил японский экспеорт.

Путин во вторник побывал на командном пункте группировки войск Вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран "заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах" Сирии, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - заявил Песков. По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни". До этого Путин посещал Сирию в декабре 2017 года.