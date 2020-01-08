Самолет "Международных линий Украины" со 180 пассажирами разбился в Иране
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: визит Путина в Дамаск был призван укрепить позиции РФ в Сирии

Как сообщил главный научный сотрудник японского Исследовательского университета Ближнего Востока Ютака Такаока, визит Путина также проходил с учетом того, как складываются отношения России с Турцией, Ираном, США и Европой на фоне происходящего в Сирии

ТОКИО, 8 января. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Новая поездка президента России Владимира Путина в Сирию была призвана укрепить позиции РФ в этой стране и подтвердить план действий в отношении зоны деэскалации в Идлибе. Такое мнение выразил ТАСС в среду главный научный сотрудник японского Исследовательского университета Ближнего Востока Ютака Такаока.

"Поскольку об этом визите не объявлялось заранее, я ему несколько удивился. Позиции России в Сирии уже определены, и думаю, что этот визит был призван укрепить их еще сильнее", - отметил он. По мнению Такаоки, президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад также подтвердили план действий в отношении зоны деэскалации в Идлибе.

"Думаю, что визит [Владимира Путина] в Сирию также проходил с учетом того, как складываются отношения России с Турцией, Ираном, США и Европой на фоне происходящего в Сирии", - добавил японский экспеорт.

Путин во вторник побывал на командном пункте группировки войск Вооруженных сил России в Сирии, проехал по улицам Дамаска, встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Лидеры двух стран "заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах" Сирии, сообщил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - заявил Песков. По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни". До этого Путин посещал Сирию в декабре 2017 года.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар Хафез
Реклама на ТАСС
СМИ: Аргентина отозвала признание диппредставителя Венесуэлы, назначенного оппозицией
Соответствующее письмо с уведомлением направили Элисе Тротте Гамус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС