Премьер-министр Японии отложил турне по странам Ближнего Востока

ТОКИО, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ отложил турне по странам Ближнего Востока, которое должно было пройти в этом месяце. Об этом в среду сообщило агентство Kyodo.

Ранее сообщалось, что глава японского правительства намеревался посетить Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Оман. Предположительно, решение об отсрочке поездки связано с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке на фоне конфронтации между США и Ираном.

Как сообщил во вторник в письменном заявлении официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, Иран нанес ракетный удар в Ираке по меньшей мере по двум базам, используемым Соединенными Штатами. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн аль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом использовано якобы больше десятка ракет.

Обстановка в регионе резко обострилась после серии американских ударов на территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что сделает все, чтобы отомстить за Сулеймани.