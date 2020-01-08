СМИ: Аргентина отозвала признание диппредставителя Венесуэлы, назначенного оппозицией

ТАСС, 8 января. Власти Аргентины приняли решения отменить признание дипломатического статуса представителя Венесуэлы, которого ранее назначили депутаты венесуэльской Национальной ассамблеи (однопалатного парламента), находящейся под контролем оппозиции. Об этом во вторник сообщает газета Clarin.

"Я пишу с целью информировать о том, что... Ваша специальная миссия в Аргентинской Республике и Ваши полномочия в ее рамках прекращены", - приводит издание текст письма, подписанного заместителем руководителя службы протокола МИД Аргентины Марианхелес Беллуси и направленного представителю оппозиции Венесуэлы в республике Элисе Тротте Гамус.

В январе прошлого года Национальная ассамблея Венесуэлы по предложению лидера оппозиции Хуана Гуайдо одобрила назначение Элисы Тротты Гамус в качестве дипломатического представителя в Аргентине, правительство экс-президента Аргентины Маурисио Макри признало ее законным представителем Боливарианской Республики в стране. В декабре по итогам выборов президентский пост занял оппонент Макри левоцентрист Альберто Фернандес.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.