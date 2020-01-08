Премьер Эстонии считает, что скорая ратификация пограндоговора с Россией невозможна

ТАЛЛИН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за ратификацию пограничного договора с Россией, но выразил мнение, что в ближайшее время она вряд ли возможна.

"Лучше, чтобы были конкретика, ясность [в отношении границы], это нужно, - приводит в среду его слова портал Э-эр-эр. - Но я не думаю, что в ближайшие годы это (ратификация - прим. ТАСС) очень вероятно".

Вместе с тем эстонский премьер выступил за продолжение диалога с Москвой. "Я в любом случае поддерживаю то, чтобы мы не сидели в разных углах комнаты, как [поссорившиеся] соседи, а пытались поддерживать диалог, - сказал он. - Разумеется, мы будем поддерживать этот диалог на платформе тех ценностей, которые важны для Эстонии и ее союзников".

Как заявил во вторник спикер Рийгикогу (однопалатного парламента) Хенн Пыллуаас, правящая коалиция в Эстонии решила, что не станет ратифицировать договор о границе с Россией. Он подчеркнул, что даже если договор о границе будет ратифицирован Госдумой, Эстонии не следует ратифицировать этот документ со своей стороны.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил 16 декабря, что ратификация пограничного договора между РФ и Эстонией возможна "в обозримом будущем".

О договоре РФ и Эстонии

Линия эстонско-российской госграницы была согласована в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском договоре 1920 года. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Переговоры возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали Эстонии. После вхождения республики в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.