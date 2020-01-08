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Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху пообещал не допустить эвакуации ни одного поселения на Западном берегу Иордана

Ранее стало известно, что США рассматривает возможность "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию до повторных парламентских выборов в Израиле

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал в среду, что ни одно еврейское поселение не будет эвакуировано с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майкла Помпео о легальности еврейских поселений. Трансляцию осуществляла канцелярия главы правительства в Twitter.

"Я не допущу упразднения ни одного поселения в рамках какого бы то ни было дипломатического плана", - сказал премьер. Газета The Jerusalem Post отмечает, что Нетаньяху сделал это заявление после того, как стало известно, что Вашингтон рассматривает возможность публикации своей "сделки века" по палестино-израильскому урегулированию еще до повторных парламентских выборов в Израиле, которые пройдут 2 марта.

18 ноября 2019 года Помпео объявил, что Вашингтон больше не считает наличие еврейских поселений на Западном берегу Иордана нарушением международного права. На следующий день Нетаньяху одобрил законопроект, который в случае утверждения парламентом распространит израильский суверенитет на район Иорданской долины и северную оконечность Мертвого моря. В ответ на позицию Помпео палестинская сторона заявила, что администрация США не уполномочена отменять международные резолюции, касающиеся поселений.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израильские власти тогда же заявили, что не будут выполнять положения этого документа.

Теги
Палестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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