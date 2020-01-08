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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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В Брюсселе заявили, что ЕС сделает все возможное для сохранения ядерной сделки с Ираном

Усилия Евросоюза в ближайшие дни будут направлены на предотвращение дальнейшей эскалации, отметила представитель Еврокомиссии Дана Спинант

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Евросоюз сделает все возможное, чтобы сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, несмотря на текущую ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявила в среду на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

"Как сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, мы не пожалеем никаких усилий, чтобы сохранить СВПД", - сообщила она, отвечая на вопрос журналистов о будущем иранской ядерной сделки.​​​​

По словам Спинант, усилия ЕС в ближайшие дни будут направлены на предотвращение дальнейшей эскалации ситуации вокруг Ирана. "Есть эскалация, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить ее дальнейшего роста. Все наши усилия в ближайшие дни будут сосредоточены на том, чтобы предотвратить эскалацию с опасными последствиями", - добавила она.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаБоррель, Жозеп
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