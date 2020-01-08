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СМИ: при теракте в Могадишо погибли четыре человека

Взрыв произошел на оживленном перекрестке в непосредственной близости от зданий парламента и и Министерства внутренней безопасности Сомали

ПРЕТОРИЯ, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, десять получили ранения в результате взрыва утром в среду в центре столицы Сомали заминированного грузовика. Об этом сообщила новостная служба France 24.

"Машиной управлял террорист-смертник", - приводит она слова сотрудника полиции Адана Абдуллахи. По его словам, транспортное средство было остановлено на контрольно-пропускном пункте. "После того, как полиция не разрешила грузовику проезд, водитель подорвал себя", - заметил Адан Абдуллахи.

КПП, где произошел взрыв, находится на оживленном перекрестке в непосредственной близости от зданий парламента и Министерства внутренней безопасности Сомали.

Власти указывают на "Аш-Шабаб" как организатора нынешнего очередного террористического акта в Могадишо. В субботу, 28 декабря, на юго-западе столицы террорист-смертник из "Аш-Шабаб" подорвал на КПП грузовик, убив более 80 человек, включая двух граждан Турции.

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" была создана на территории Сомали в 2004 году. С 2008 года ее боевики периодически совершают теракты с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой машин. Летом 2011 года "Аш-Шабаб" потерпела стратегическое поражение, когда была вынуждена оставить столицу страны. С тех пор она перешла к партизанской тактике борьбы с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года лидер "Аш-Шабаб" объявил о присоединении боевиков к группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Общая численность "Аш-Шабаб", по разным оценкам, составляет от 3 тыс. до 10 тыс. боевиков.

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