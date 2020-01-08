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Папа Римский Франциск призвал к умиротворению на Ближнем Востоке

Понтифик призвал не поддаваться страху и сохранять мужество

РИМ, 8 января. /ТАСС/. Папа Римский Франциск пожелал умиротворения в ближневосточном регионе "в сложный и гнетущий момент". Об этом глава Римско-католической церкви заявил в среду в ходе коллективной аудиенции, приветствуя делегации верующих из арабских стран.

"Приветствую паломников из арабских стран, особенно тех, что прибыли из Ирака, Ливана, Сирии и из стран Ближнего Востока. В самые грустные и гнетущие моменты вашей жизни не поддавайтесь страху и сохраняйте мужество, как апостол Павел, потому что Бог нас хранит и всегда рядом с ними. Пусть Господь благословляет вас и охраняет от бед!" - произнес Папа. Он также выразил солидарность народу Австралии, переживающей крупнейшие пожары.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля. Президент США Дональд Трамп заявил, что оценка нанесенного ущерба продолжается, и пообещал выступить с заявлением в среду.

Ранее Франциск выражал пожелание посетить Ирак.

Теги
Франциск (Папа Римский)АвстралияИракТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема СулейманиРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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