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Прокуратура оставила под арестом владельца оппозиционного армянского телеканала TV5

Его адвокат намерен опротестовать это решение в суде

ЕРЕВАН, 8 января. /ТАСС/. Надзорный прокурор постановил в среду отклонить ходатайство адвокатов арестованного владельца оппозиционного армянского телеканала TV5 Армена Тавадяна о замене меры пресечения на освобождение под личное поручительство. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Генпрокуратуры Аревик Хачатрян.

"Надзорный прокурор посчитал, что на данном этапе активного предварительного расследования изменение меры пресечения на освобождение под личное поручительство в отношении Тавадяна не может предотвратить неправомерные действия со стороны обвиняемого. Исходя из этого, принято решение отклонить данное ходатайство", - отметила она.

Адвокат Тавадяна Ованес Худоян заявил журналистам, что после получения решения прокуратуры защита опротестует его в суде. "Если не будут созданы искусственные препятствия, думаю, что на следующей неделе суд примет соответствующее решение", - отметил он.

Тавадян был задержан 24 декабря по решению Специальной следственной службы Армении. Ранее полиция страны распространила заявление о том, что один из сторонников бывшего президента республики Роберта Кочаряна, арестованного в рамках "дела 1 марта", попытался подкупить свидетеля, чтобы тот дал выгодные им показания во время судебного разбирательства.

TV5 является одним из ведущих телеканалов Армении, который критикует нынешние власти страны.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому проходят Кочарян, бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября в суде общей юрисдикции Еревана.

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