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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана уверен, что присутствию США в регионе скоро придет конец

Невежество и высокомерие приводят к опасным результатам, отметил Джавад Зариф

ТАСС, 8 января. Присутствие Соединенных Штатов в регионе прекратится в ближайшее время. Об этом, как передает информационное агентство ISNA, заявил в среду министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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"Государства региона всерьез обеспокоены опасными авантюрами США. Исходя из масштабов народной ненависти в отношении США, их присутствию в регионе остались считанные дни. И, конечно, у США нет будущего в регионе", - подчеркнул он.

"Невежество и высокомерие, если их совместить, приводят к опасным результатам. Президент США Дональд Трамп окружен именно такими людьми, итогом чего стали последние сомнительные шаги", - сказал глава МИД исламской республики.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Как подчеркнул в среду Зариф, "Иран атаковал легитимную цель в соответствии с международным правом". "Наша операция была осуществлена в рамках нашего законного права на оборону перед лицом военного террористического акта", - подчеркнул он.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад ДжавадОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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