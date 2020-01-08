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СМИ: Италия не подписала документ по Ливии из-за формулировок в адрес главы ПНС и Турции

Как сообщает агентство ANSA, Рим посчитал эту декларацию не слишком уравновешенной

РИМ, 8 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо не подписал итоговый документ, принятый по окончании координационного совещания в Каире с участием глав внешнеполитических ведомств Египта, Франции, Италии, Греции, Кипра, посвященного ситуации в Ливии. Об этом сообщает в среду агентство ANSA со ссылкой на источники в итальянском МИД.

"Италия посчитала эту декларацию не слишком уравновешенной", - указало агентство. В частности, Ди Майо добивался смягчения достаточно жестких формулировок в адрес главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и поддерживающей его, в том числе военными методами, Турции. Рим настаивает на равномерном отношении ко всем сторонам конфликта, особенно на этапе подготовки к берлинской конференции по ливийскому урегулированию, которая должна пройти до конца месяца.

Примечательно, что Рим был одной из первых европейских столиц, осудивших решение Анкары направить военную миссию в Ливию, где идет гражданский конфликт. В среду в Риме побывал командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, который встретился с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. При этом Сарадж, которого тоже к вечеру ждали в Риме, не приехал в итальянскую столицу.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА Хафтара. Последний 12 декабря объявил о начале решающего наступления на Триполи. На этом фоне 2 января парламент Турции поддержал законопроект, предусматривающий возможность отправки турецких военнослужащих в Ливию, что вызвало волну критики среди государств региона. Президент Турции Тайип Эрдоган не раз заявлял о готовности направить военных в Ливию, если ПНС попросит его о помощи на основании подписанного в конце ноября Анкарой и кабмином в Триполи меморандума о сотрудничестве, в том числе военном.

5 января он объявил о начале отправки турецких военнослужащих в Ливию, указав, что в их задачи входят "координационные действия" и "безопасность легитимного правительства", а непосредственно в боевых действиях участвовать они не будут. Во вторник в ПНС подтвердили, что первая группа военных из Турции прибыла в Триполи.

Теги
КипрТурцияГрецияИталияЕгипетФранцияЛивияДи Майо, Луиджи
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