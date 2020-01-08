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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Джонсон и фон дер Ляйен выступили за продолжение борьбы с террористами на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании и новый глава Еврокомиссии также обсудили ситуацию в Ираке

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и новый глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен назвали важным продолжение борьбы коалиционных сил с террористами на Ближнем Востоке. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в среду канцелярией главы британского правительства по итогам его переговоров с фон дер Ляйен в Лондоне.

"Они обсудили ситуацию в Ираке, согласившись с тем, что важно, чтобы силы [возглавляемой США международной антитеррористической] коалиции могли продолжить свою жизненно важную работу по противодействию угрозе, исходящей от "Даиш" (арабское название запрещенной в РФ экстремистской группировки "Исламское государство", ИГ)", - говорится в сообщении.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисФон дер Ляйен, УрсулаОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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