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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп и Джонсон договорились о координации по ситуации на Ближнем Востоке

Президент США и премьер-министр Великобритании обсудили ситуацию в регионе

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, договорившись о тесной координации. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

"Лидеры двух стран обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и согласились продолжать тесную координацию для обеспечения общих интересов в сфере национальной безопасности", - говорится в распространенном заявлении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
СШАВеликобританияТрамп, ДональдДжонсон, БорисОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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