Польша надеется, что заявление Трампа по Ирану прекратит "войну нервов"

ВАРШАВА, 8 января. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил надежду, что заявление президента США Дональда Трампа, сделанное после ударов Ирана по американским объектам в Ираке, направлено на снижение напряженности в ближневосточном регионе. Об этом он заявил в среду польским журналистам в Берлине.

Отвечая на вопрос о последнем заявлении американского лидера, польский премьер указал, что "сложно толковать слова лидеров стран, вовлеченных в этот конфликт". "Но, насколько я понимаю, когда считываю эти сигналы, есть стремление снизить напряженность, и это очень важный сигнал", - отметил Моравецкий.

По его словам, крайне важно, что в ночном ударе не погибли солдаты, представители стран НАТО. "Это тоже важный сигнал", - считает премьер Польши.

"Все это указывает на своего рода войну нервов, обмен ударами, которые хорошо бы уже прекратить, и я надеюсь, что это закончится и что сегодняшние заявления к этому ведут", - цитирует слова Моравецкого Польское агентство печати.