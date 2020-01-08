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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Fox: четыре баллистические ракеты Ирана не попали по целям при обстреле баз США в Ираке

Пуски ракет осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Четыре из 15 баллистических ракет, выпущенных Ираном по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, не попали в цель. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News со ссылкой на данные, полученные в Центральном командовании (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, в зону ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

По данным командования, 10 иранских баллистических ракет взорвались на территории базы Айн-эль-Асад, еще одна - на территории аэропорта города Эрбиля. Еще четыре баллистические ракеты попали мимо. В СЕНТКОМ телеканалу подтвердили, что пуски ракет Ираном осуществлялись в два этапа с интервалом примерно в один час.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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