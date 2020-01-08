МИД Ирана: НАТО стала инструментом для оправдания действий США в регионе

ТАСС, 9 января. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави резко осудил в среду позицию генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенса Столтенберга, который ранее поддержал убийство армией США командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает агентство Mehr.

"Оправдывая убийство Соединенными Штатами генерала Сулеймани, генсек НАТО не принимает во внимание принципы международного права, - подчеркнул Мусави. - Оправдывать убийство генерала Сулеймани означает закрывать глаза на роль этого выдающегося командира в борьбе против террористов, уничтожении "Исламского государства" (террористическая организация, запрещенная в РФ), ликвидации угрозы со стороны этой жестокой террористической группировки".

Официальный представитель МИД Ирана выразил сожаление по поводу того, что "НАТО превратилась в инструмент для оправдания мер, принимаемых США и некоторыми их европейскими союзниками для достижения злонамеренных целей в регионе".

"Иран верит, что безопасность вернется в регион, когда завершится террористическая активность трансрегиональных сил, в том числе тех, кто действует под покровительством НАТО, и ответственность за обеспечение безопасности региона будет передана государствам региона", - добавил Мусави.

На минувшей неделе Столтенберг одобрительно отозвался об убийстве Сулеймани американскими военными, а в среду осудил ракетные удары Ирана по базам США в Ираке.