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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт: Иран получил стратегическое преимущество над США, избежав войны

Канадский военный эксперт Скотт Тейлор считает, что гибель Сулеймани лишь сплотила иранцев вокруг их лидеров

ОТТАВА, 9 января. /ТАСС/. Иран получил стратегическое преимущество в отношениях с США и сумел избежать полномасштабной войны. Такое мнение в среду выразил в беседе с корреспондентом ТАСС канадский военный эксперт, редактор и издатель специализированного журнала Esprit de corps Скотт Тейлор, комментируя последнее выступление президента США Дональда Трампа по ситуации вокруг Ирана.

"Я не верю, что Иран когда-либо намеревался вести полномасштабную войну с США, так как подавляющее военное преимущество американцев превратило бы такой конфликт в катастрофу для иранцев, - сказал он. - Однако, несмотря на достаточно слабый удар возмездия по американским силам в Ираке (удар не привел к жертвам со стороны США), иранцы достигли стратегического преимущества над США". Тейлор пояснил, что правительство Ирака уже потребовало от США и других стран вывести свои войска с их территории, а гибель в Багдаде в результате американских ударов командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) Касема Сулеймани лишь сплотила иранцев вокруг их лидеров на фоне протестов последних месяцев в этой стране.

"Два этих события уменьшают американское влияние на Ближнем Востоке и увеличивают влияние в регионе Ирана. Ни одно из них также не подтверждает заявление Белого дома о том, что убийство Сулеймани "сделает мир более безопасным". Теперь как раз все наоборот", - считает эксперт.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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