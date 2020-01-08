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Премьер Италии Конте и фельдмаршал Хафтар обсудили совместное заявление глав РФ и Турции

Премьер-министр Италии выразил обеспокоенность растущей нестабильностью и обострением ситуации в Ливии

РИМ, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар обсудили ключевые пункты итогового заявления президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана после их переговоров в среду. Об этом говорится в заявлении пресс-службы итальянского премьера по итогам встречи Конте с Хафтаром, которая продлилась более трех часов в Риме в среду.

"В ходе встречи премьер-министр Конте обсудил с Хафтаром важные аспекты совместной декларации президентов Путина и Эрдогана, а именно призыв к противоборствующим сторонам немедленно прекратить огонь", - говорится в сообщении.

Конте со своей стороны выразил обеспокоенность растущей нестабильностью и обострением ситуации в Ливии, что грозит подрывом безопасности во всем регионе. "Премьер Конте еще раз подчеркнул, что выход из кризиса может быть найден только политическими методами, и призвал отказаться от военных действий", - указывает пресс-служба правительственного дворца Киджи.

Ранее сообщалось, что к вечеру у Конте должен был быть глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж, который проводил встречи в Брюсселе. Однако позже из итальянских источников стало известно, что Сарадж в Рим не приедет, а отправится сразу в Триполи. Одной из причин отказа от поездки источники называют подозрения, что Конте хотел устроить встречу Сараджа с Хафтаром. Однако официальный представитель Ливии в Брюсселе Хафед Гаддур дал понять, что ПНС уязвлено, что глава итальянского правительства встречался с Хафтаром в своей рабочей резиденции. "Как можно встречаться и говорить с военным преступником", - приводит его слова агентство ANSA.

Ситуацию в Ливии обсуждали и президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган. В частности, они призвали к установлению режима прекращения огня в Ливии с полуночи 12 января.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияИталияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп ТайипКонте, Джузеппе
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