Американский генерал настаивает, что целью атак Ирана было убийство военных США

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждает, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военнослужащих. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Я верю, и это основывается на том, что я видел и знаю, [что] удары были предприняты, чтобы нанести серьезный ущерб, уничтожить технику и самолеты, убить персонал. Это мое личное мнение", - цитирует военачальника агентство Reuters.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на диписточник сообщил, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.