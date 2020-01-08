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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Американский генерал настаивает, что целью атак Ирана было убийство военных США

По словам председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, удары были предприняты, чтобы нанести серьезный ущерб, уничтожить технику и самолеты

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли утверждает, что целью иранских атак на объекты в Ираке было убийство американских военнослужащих. Об этом он заявил в среду журналистам.

"Я верю, и это основывается на том, что я видел и знаю, [что] удары были предприняты, чтобы нанести серьезный ущерб, уничтожить технику и самолеты, убить персонал. Это мое личное мнение", - цитирует военачальника агентство Reuters.

Ранее в среду телеканал CNN со ссылкой на диписточник сообщил, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана.

Теги
СШАИранРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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