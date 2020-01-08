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ПНС Ливии поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс

В заявлении Правительства национального согласия говорится о желании остановить кровопролитие и сохранить национальное единство

КАИР, 9 января. /ТАСС/. Заседающее в Триполи Правительство национального согласия (ПНС) поддержит любой серьезный призыв возобновить политический процесс в Ливии и избавить страну от войны. Об этом, как передает новостной портал Afrigatenews, говорится в опубликованном вечером в среду коммюнике столичного кабмина по совместному заявлению президентов РФ и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана.

В нем лидеры двух стран по итогам переговоров в Стамбуле, в частности, призвали все стороны ливийского конфликта прекратить боевые действия с 00:00 12 января 2020 года.

"Президентский совет ПНС следил за встречей президентов России и Турции в Стамбуле 8 января и за опубликованным по ее итогам заявлением, - отмечается в коммюнике. - Высоко оценивая и приветствуя усилия дружественных государств по поиску решения кризиса в Ливии, хотели бы подтвердить нашу способность отразить преступную агрессию во имя защиты жизней, собственности, надежд и чаяний ливийского народа, стремящегося к созданию гражданского государства".

"Мы хотим остановить кровопролитие и сохранить национальное единство, принимая политическое решение для прекращения кризиса, - указали в ПНС. - Война, которую сегодня ведет наша национальная армия и революционеры, была навязана агрессором [командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром] и поддерживающими его странами, чтобы восстать против демократического пути".

"Мы приветствуем любой серьезный призыв возобновить политический процесс и остановить войну на основе "Ливийского политического соглашения", поддерживая курс Берлинской конференции под патронажем ООН", - подчеркивается в коммюнике. Между тем в нем нет прямого указания на предложенное президентами РФ и Турции перемирие, как и четкого подтверждения, что ПНС согласится на него.

С аналогичным заявлением выступил и Высший государственный совет (имеет исключительно консультативную роль) Ливии, приветствовав заявление Путина и Эрдогана и "любую инициативу, которая положит конец кровопролитию и войне". В этой структуре также заявили, что привержены всем направленным на это усилиям, если они не будут угрожать "войскам, поддерживающим правительство нацсогласия".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияЛивияЭрдоган, Реджеп Тайип
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