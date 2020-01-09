Трамп обсудил с Нетаньяху региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил важные двусторонние и региональные вопросы. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США сегодня [8 января] провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы", - говорится в тексте.

Отмечается, что беседа состоялась после проведения ударов Ирана по американским объектам в Ираке.