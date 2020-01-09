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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Трамп обсудил с Нетаньяху региональные вопросы

Беседа президента США и премьер-министра Израиля состоялась после ударов Ирана по американским объектам в Ираке

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил важные двусторонние и региональные вопросы. Об этом говорится в распространенном сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент США сегодня [8 января] провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля. Лидеры обсудили важные двусторонние и региональные вопросы", - говорится в тексте.

Отмечается, что беседа состоялась после проведения ударов Ирана по американским объектам в Ираке.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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