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Сенатор Рэнд Пол: власти США не смогли объяснить, почему им было нужно убить Сулеймани

Политик отметил, что после убийства генерала какое-либо дипломатическое взаимодействие с Ираном будет значительно более трудным

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Представители администрации президента США Дональда Трампа не представили информации, которая бы доказывала, что Вашингтону было необходимо убить командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил в эфире телеканала CNN сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки).

Как он отметил, сотрудники администрации провели брифинг для законодателей, на котором должны были объяснить, почему было принято решение о нанесении авиаудара с целью убийства Сулеймани. По словам Пола, власти США не продемонстрировали убедительных доказательств того, что американским военным или дипломатам грозила непосредственная опасность со стороны Сулеймани. "Нам не представили какой-либо конкретной информации о какой-либо конкретной атаке. Нам передали общие сведения, которые можно получить из газет", - сказал Пол.

По словам сенатора, на брифинге он "не узнал ничего такого, о чем ранее не говорили в новостях". Пол констатировал, что после убийства Сулеймани "какое-либо дипломатическое взаимодействие с Ираном будет значительно более трудным". "Я сомневаюсь, что мы вскоре сможем перейти к переговорам", - подчеркнул сенатор.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдГибель иранского генерала Касема СулейманиОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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