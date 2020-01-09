Иран настаивает на активизации усилий ООН по решению визовых проблем дипломатов

ООН, 9 января. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Иран рассчитывает, что ООН будет активнее добиваться от США выполнения их визовых обязательств перед странами - членами организации. Об этом заявил в среду ТАСС постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Он подтвердил, что американская виза так и не была выдана главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу для участия в запланированном на 9 января заседании Совета Безопасности ООН. "Нет, она не была выдана и теперь слишком поздно, так как встреча СБ пройдет уже завтра, и он не сможет принять в ней участие, - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Никто не приезжает, чтобы ходить здесь по достопримечательностям. Мы делаем свою работу. Наш министр должен был выступать перед Совбезом, но в нарушение договора между ООН и США ему не была выдана виза".

"Считаем, что раз соглашение о стране пребывания заключено между ООН и США, на ООН лежит ответственность за то, чтобы защищать права государств - членов, - подчеркнул дипломат. - Одно из этих прав - иметь возможность посещать штаб-квартиру".

"Ожидаем, что ООН будет более активна и будет больше высказываться об этой проблеме, а также использует все инструменты для защиты прав стран-членов, - указал Тахт-Раванчи. - Продолжим обсуждать эту ситуацию с секретариатом и генсеком. Есть ряд механизмов, которые можно задействовать, и мы рассматриваем разные варианты. Это очень важный вопрос для нас".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что США отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу. Он должен был принять участие в запланированных ранее открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу о соблюдении Устава ООН. Решение об отказе в визе последовало вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.