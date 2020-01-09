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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

В Госдепартаменте утверждают, что Иран до недавних ударов в Ираке 14 раз атаковал ВС США

В ведомстве уточнили, что это данные с сентября 2019 года

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Госдепартамент привел статистику, согласно которой Иран с сентября 2019 года якобы 14 раз атаковал позиции американских вооруженных сил.

"Количество атак в отношении вооруженных сил США, проведенных Ираном или поддерживаемыми им силами: до атаки Ирана на объекты в Ираке, с сентября 2019 года было 14 случаев нападений со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок на вооруженные силы США", - говорится в сообщении Госдепартамента.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
СШАИранИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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