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Начало процедуры импичмента Трампа

CNN: лидер республиканцев в Сенате США обсудил с Трампом процедуру импичмента

Встреча состоялась в Белом доме

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл провел закрытую встречу с президентом США Дональдом Трампом, во время которой они обсудили процедуру импичмента. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их данным, встреча Макконнелла и Трампа состоялась в Белом доме. Лидер республиканцев ознакомил американского лидера с общей информацией касательно проведения судебного процесса в Сенате в рамках импичмента, а также доложил ему о том, как сенаторы-республиканцы относятся к проводимой в отношении него процедуры.

Источники CNN отмечают, что Макконнелл при этом не посвящал Трампа в детали готовящегося процесса. Телекомпания подчеркивает, что встреча между лидером республиканцев в Сенате и президентом однозначно вызовет критику со стороны демократов, которые настаивают на том, что со стороны Макконнелла некорректно "координироваться с президентом в преддверии процесса, в результате которого он может покинуть офис".

Во вторник Макконнелл заявил, что его однопартийцы смогут установить свои правила проведения процедуры импичмента в отношении главы Белого дома Дональда Трампа. Он подчеркнул, что у республиканцев "есть голоса..., чтобы провести резолюцию, изначально очень схожую с моделью проведения процесса над [президентом США Биллом] Клинтоном".

Теги
СШАМакконнелл, МитчТрамп, ДональдНачало процедуры импичмента Трампа
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