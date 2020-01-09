Премьер Армении снял с должности своего пресс-секретаря

ЕРЕВАН, 9 января. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг подписал указ об освобождении своего пресс-секретаря Владимира Карапетяна от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского кабмина.

"Руководствуясь законом "Об общественной службе", освободить Владимира Карапетяна от должности пресс-секретаря премьер-министра", - говорится в указе председателя армянского правительства.

Владимир Карапетян был назначен пресс-секретарем премьера Пашиняна 29 января 2019 года. С 2006 по 2008 год занимал пост пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении и был снят с этой должности после того, как подписал заявление в поддержку возглавлявшего тогда оппозицию Левона Тер-Петросяна. После этого Карапетян активно занимался политикой и возглавлял службы внешних связей партии "Армянский национальный конгресс".