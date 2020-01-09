Во Вьетнаме четыре человека погибли в столкновениях полиции и протестующих

ХАНОЙ, 9 января. /ТАСС/. Четыре человека, включая трех полицейских, погибли в четверг в результате столкновений между представителями правоохранительных органов и жителей пригорода Ханоя, пытавшихся помешать строительству ограждения военного аэродрома. Об этом сообщило в четверг правительство республики на своем сайте.

Утром в четверг группа жителей пригородного ханойского района Донгтам атаковала строителей, которые возводят стену, ограждающую территорию военного аэропорта Миеумон. Нападавшие использовали "коктейли Молотова" и холодное оружие. В результате вспыхнувших столкновений с представителями власти один из нападавших погиб и еще один получил ранения. Также погибли три представителя правоохранительных органов, говорится в сообщении.

По некоторым данным, причиной конфликта могли послужить претензии к властям местных жителей, несогласных с решением государства об изъятии земельных участков для нужд развития авиабазы.

Расследование инцидента ведет министерство общественной безопасности республики.