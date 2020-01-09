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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Роухани призвал Лондон скорректировать позицию по гибели Сулеймани

Президент Ирана призвал британские власти не забывать о вкладе Сулеймани в борьбу с терроризмом

ТАСС, 9 января. Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном призвал Лондон не следовать курсу США и скорректировать позицию относительно гибели генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте иранского президента.

Роухани призвал британские власти не забывать о вкладе Сулеймани в борьбу с терроризмом. "Если бы не усилия генерала Сулеймани, вы бы не находились в безопасности в Лондоне", - подчеркнул он.

5 января британский премьер Борис Джонсон заявил, что Сулеймани представлял угрозу, "был ответственен за агрессивное, дестабилизирующее поведение в регионе", а также "играл ведущую роль в действиях, которые привели к смерти тысяч невинных мирных граждан и военнослужащих западных стран".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

Теги
ИранВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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