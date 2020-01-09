В МИД Швейцарии заявили, что канал связи между Ираном и США продолжает действовать

ЖЕНЕВА, 9 января. /ТАСС/. Швейцария, представляющая интересы США в Иране, передала несколько посланий по каналу дипломатической связи, который она поддерживает между двумя странами. Об этом сообщил в четверг ТАСС официальный представитель швейцарского МИД Пьер Ален Эльчингер.

"Дипломатический канал связи между США и Ираном, который обеспечивает Швейцария в рамках своего мандата страны, представляющей интересы, продолжает действовать", - отметил он, добавив, что "по этому каналу было передано несколько посланий".

Вместе с тем Эльчингер, сославшись на конфиденциальность информации, не подтвердил и не опроверг появившиеся ранее в прессе сообщения о том, что Иран и США обменялись посланиями, в которых речь идет о деэскалации конфликта.

О том, что США и Иран через швейцарский дипломатический канал "обменялись сообщениями по деэскалации" конфликта, информировала в среду британская газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Тегерана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что Тегеран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.