Депутаты парламента Абхазии созваны на совещание из-за митинга в Сухуме

СУХУМ, 9 января. /ТАСС/. Депутаты парламента Абхазии собрались на совещание, чтобы обсудить ситуацию вокруг митинга в столице республики, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Спикер просил собраться всех депутатов, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Ждем самого спикера", - сказал ТАСС депутат Инал Тарба.

В четверг в Сухуме должна была пройти акция оппозиции, несогласной с результатами выборов президента Абхазии, состоявшихся в сентябре 2019 года.

Ее участники изначально планировали собраться возле здания суда, где в четверг Верховный суд Абхазии возобновил рассмотрение иска оппозиционного кандидата в президенты Алхаса Квицинии от партии "Амцахара" ("Родовые огни") на решение суда первой инстанции, признавшего действительными итоги выборов главы республики.

Однако позже митингующие перешли к зданию администрации президента, к ним присоединились другие жители республики. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции.

Организатор митинга у здания администрации президента Ахра Авидзба сообщил, что акция связана с тем, что один из арестованных на днях судом в Сухуме по делу об убийстве в ноябре 2019 года трех человек якобы является сотрудником охраны президента Абхазии.