Медведчук обвинил власти Украины в стремлении ограничить право профсоюзов на протесты

КИЕВ, 9 января. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук обвинил власти Украины в проведении антисоциальной политики и стремлении ограничить независимость профсоюзов. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном в четверг на интернет-сайте этой партии.

Виктор Медведчук напомнил недавние высказывания министра экономики Украины Тимофея Милованова на его странице в сети Facebook: "Настоящие, эффективные профсоюзы должны получить доступ к ресурсам. А те, кто паразитируют на рабочих, должны быть остановлены".

"Ну а решать, кто получит "ресурсы", а кто будет "остановлен", собираются, конечно же, сам Милованов и его кабминовские коллеги по проведению антисоциальной политики в Украине", - отметил Медведчук.

"То, что нынешняя власть готовит новое трудовое законодательство, существенно ограничивающее права работающих, общеизвестно", - констатировал Медведчук. Он напомнил, что правительство Украины заявило о планах отмены индексации зарплат и реформы трудового законодательства, которая позволит увольнять работников на основании "утраты доверия", а также из-за неисполнения распоряжений работодателя, в том числе, о выполнении работы, не входящей в обязанности сотрудника.

"Безусловно, такие нововведения в трудовое законодательство неизбежно вызовут массовые протесты в Украине, - полагает Медведчук. - И возглавят эти протесты, естественно, профсоюзы". По мнению политика, профсоюзное движение на Украине в последнее время заметно обновляется, профсоюзы постепенно превращаются из преимущественно соглашательских органов в более активные и действенные организации. "Соответственно, и власть готовится к борьбе с профсоюзами, о чем министр экономики Тимофей Милованов фактически уже заявил в социальных сетях", - отметил Виктор Медведчук.