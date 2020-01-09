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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Госдеп: атаки Ирана подтверждают вероятность разработки им баллистических ракет

США и Великобритания выразили обеспокоенность по поводу программы Ирана

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Удары Ирана по американским базам в Ираке подтверждают обоснованность беспокойства США и Великобритании тем, что Тегеран действительно разрабатывает баллистические ракеты. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус по итогам переговоров госсекретаря Майкла Помпео и главы британского МИД Доминика Рааба.

"Помпео встретился с министром иностранных дел Великобритании Домиником Раабом вчера [в среду], чтобы обсудить дестабилизирующую роль Ирана на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Рааб согласились с тем, что опасные и безрассудные атаки на авиабазу Айн-эль-Асад и [американский объект вблизи международного аэропорта города] Эрбиль подчеркивают давнюю обеспокоенность обеих стран по поводу программы Ирана по разработке баллистических ракет", - отметила дипломат.

По ее словам, главы двух внешнеполитических ведомств также обсудили вопросы двусторонней торговли после Brexit и необходимость обеспечения безопасности мобильной связи пятого поколения (5G).

Руководитель Госдепартамента и глава британского МИД обсудили пути деэскалации обстановки на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, написал Рааб на своей странице в Twitter.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после нанесенного в районе багдадского аэропорта ракетного удара США, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.

Теги
СШАИранВеликобританияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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