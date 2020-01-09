Вице-президент США не считает, что Иран хотел избежать потерь США при ударах в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс не считает верными публикации СМИ о том, что власти Ирана намеренно выверяли ракетные удары по двум военным объектам в Ираке, чтобы свести к минимуму численность потерь американской стороны. Об этом Пенс заявил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"Америка не понесла потерь благодаря нашим подразделениям на месте событий. С моей точки зрения, нет сомнений в том, что иранцы, запуская ракеты, намеревались убить американцев", - отметил Пенс.

Он подтвердил, что командование Вооруженными силами США заранее получило данные о предстоящем ракетном обстреле и вовремя приняло меры для обеспечения безопасности личного состава американских подразделений, дислоцированных на двух военных объектах на территории Ирака.

Телекомпания CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщила в среду, что Ирак заранее предупредил американскую сторону о том, какие базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от Ирана. Газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации США высокого ранга информировала в четверг, что Тегеран выверял ракетные удары по объектам США в Ираке, чтобы как можно меньше американских военных могло пострадать.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.