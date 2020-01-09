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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Германия рассчитывает продолжить участие в миссии в Ираке

В Минобороны ФРГ уточнили, что смогут сделать это в случае одобрения иракского правительства

БЕРЛИН, 9 января. /ТАСС/. Германия рассчитывает продолжить миссию своих вооруженных сил в Эрбиле, несмотря на решение иракского парламента о выводе иностранных войск из страны. Об этом заявила в четверг журналистам министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр после заседания парламентского комитета по обороне в Берлине.

"Мы хотим продолжать эту миссию, но для нас также ясно, что мы сможем это сделать лишь в том случае, если будет одобрение иракского правительства", - сказала она. По ее словам, правительство в Багдаде сейчас обсуждает, как ему быть с решением парламента. Крамп-Карренбауэр сообщила, что провела в четверг телефонный разговор с иракским коллегой.

Германский министр отметила, что ВС ФРГ выводят из Ирака 26 из чуть более 100 своих военных специалистов. "Все остальные пока остаются в Эрбиле", - сообщила она.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения о безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после серии американских ударов по территории Ирака. 3 января Пентагон сообщил о нанесении в районе багдадского аэропорта ракетного удара, в результате которого погибли командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель главы шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мухандис. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

Теги
ИранГерманияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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