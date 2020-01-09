Пенс заявил, что США не планируют менять расстановку войск в Ираке

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. США не планируют менять конфигурацию своего военного присутствия в Ираке после резолюции Совета представителей (парламента) этой страны о прекращении иностранного военного присутствия в ней. Об этом сообщил в четверг в эфире телекомпании ABC американский вице-президент Майкл Пенс.

Ему был задан вопрос, будут ли США выводить свои войска из Ирака. "У нас нет планов менять свою военную конфигурацию в Ираке или же в регионе [Ближнего Востока]", - ответил Пенс.

"Мы хотим положить конец бесконечным войнам", - утверждал вице-президент США, повторяя позицию президента Дональда Трампа. "Мы выждем и посмотрим, как поступит иракское правительство", - добавил Пенс.

8 января в беседе с журналистами представитель Госдепартамента высокого ранга выразил мнение, что Багдад на самом деле не желает вывода американских сил из страны.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствии суннитских и курдских фракций.

Взаимные обстрелы

Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после ракетного удара США в ночь на 3 января в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. При этом он отметил, что Соединенные Штаты готовы к миру с Ираном. Постпред исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь заявил ТАСС, что в Тегеране считают свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намереваются.