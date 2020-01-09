СМИ: ракета упала у авиабазы Балад к северу от Багдада

ТАСС, 9 января. Ракета неизвестного происхождения упала в четверг в окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По данным информационного портала Mawazin News, пострадавших в результате ракетного обстрела нет. Подробности происшествия пока не приводятся.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.