{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

СМИ: ракета упала у авиабазы Балад к северу от Багдада

Информация о пострадавших в результате ракетного обстрела не поступала

ТАСС, 9 января. Ракета неизвестного происхождения упала в четверг в окрестностях авиабазы Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал Al Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности страны.

По данным информационного портала Mawazin News, пострадавших в результате ракетного обстрела нет. Подробности происшествия пока не приводятся.

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась в ночь на 3 января после ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
ИракОбострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Трамп заявил, что у США "хорошая стратегия" по Венесуэле
Американский лидер призвал журналистов "следить за развитием событий"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС