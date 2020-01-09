Трамп заявил, что не считает теорию глобального потепления обманом

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что очень серьезно относится к проблемам экологии и не считает теорию глобального потепления обманом.

"Нет, нет, никакого обмана здесь нет, это очень серьезная тема. Я хочу, чтобы были чистый воздух и чистая вода. Я хочу чистейший воздух и чистейшую воду. Окружающая среда очень важна для меня", - подчеркнул американский лидер, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме.

Президент США ранее неоднократно выражал сомнения в том, что изменение климата происходит из-за воздействия человека. Трамп критиковал концепцию глобального потепления в ходе предвыборной кампании, позднее он также выражал мнение, что некоторые ученые могут придерживаться той или иной позиции по вопросу изменения климата, руководствуясь политическими, а не научными соображениями.

В июне 2017 года Трамп заявил, что его страна выходит из Парижского соглашения по климату. Он сказал, что выполнение положений этого соглашения может обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Парижские договоренности были приняты 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита, проходившего во французской столице, его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи. Ученые полагают, что более значительный рост может привести к необратимым последствиям для экологии.