{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

Президент России накануне с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Республику Крым. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - написала она на странице в Twitter.

Президент России в четверг с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Позже Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе, отметил хорошие результаты учений флотов и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Помпео обсудил с генсеком НАТО угрозу со стороны Ирана на Ближнем Востоке
Госсекретарь США при этом напомнил о призыве американского президента Дональда Трампа к НАТО быть более вовлеченной в дела в этом регионе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС