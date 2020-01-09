МИД Украины направил России очередную ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

КИЕВ, 10 января. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины направило Москве очередную ноту протеста в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Республику Крым. Об этом в четверг сообщила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Екатерина Зеленко.

"Подчеркиваем недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах", - написала она на странице в Twitter.

Президент России в четверг с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Черном море наблюдал за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов. В них были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка ЧФ и более 40 летательных аппаратов ВКС России. Проведены ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал".

Позже Путин, открывая заседание в Черноморском высшем военно-морском училище им. Нахимова в Севастополе, отметил хорошие результаты учений флотов и выразил благодарность за их организацию Минобороны, Генштабу и личному составу.