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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Президент Ирана надеется, что США не сделают еще одну ошибку, прибегнув к военной силе

Роухани отметил, что если США захотят ответить на удар ракетами по американским объектам в Ираке, то они столкнутся с серьезной и опасной реакцией

ТЕГЕРАН, 9 января. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обсудили в четверг по телефону вопросы региональной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба иранского президента.

"Если США захотят ответить на наши действия (удар ракетами по американским объектам в Ираке - прим. ТАСС), то они столкнутся с серьезной и опасной реакцией", - сказал Роухани. Он выразил надежду на то, что "американцы, которые на протяжении всей своей жизни совершили массу ошибок, не сделают еще одну".

Эмир Катара в свою очередь заверил, что "его страна выступает против любого рода обострения ситуации, направленного против Ирана".

Обстановка на Ближнем Востоке резко накалилась после осуществленного в ночь на 3 января ракетного удара США в районе багдадского аэропорта, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

После этого президент США Дональд Трамп заявил, что его страна немедленно ужесточит экономические санкции в отношении Ирана. Одновременно он отметил, что Вашингтон готов к миру с Тегераном. Постоянный представитель исламской республики при ООН Маджид Тахт-Раванчи в свою очередь сообщил ТАСС, что Иран считает свой ответ достаточным и предпринимать новые военные действия не намеревается.

Теги
СШАИранКатарРоухани, ХасанТани, Тамим бен Хамад, Аль , шейхОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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