Азербайджан завершает прием документов для регистрации кандидатов на выборах в парламент

БАКУ, 10 января. /ТАСС/. Окружные избирательные комиссии в Азербайджане завершают в пятницу прием документов для регистрации кандидатов на назначенных на 9 февраля внеочередных выборах в Милли меджлис (однопалатный парламент) страны.

"Согласно избирательному кодексу Азербайджана, необходимые документы для регистрации кандидата должны быть представлены им или его полномочными представителями не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть 10 января ", - сообщили корреспонденту ТАСС в Центризбиркоме республики. В ЦИК уточнили, что прием документов для регистрации, согласно законодательству, завершится в пятницу в 18:00 по местному времени (17:00 мск).

Окружные избирательные комиссии должны принять решение о регистрации кандидата в течение семи дней после представления им подписных листов и других необходимых документов. Процесс регистрации кандидатов начался 21 декабря прошлого года.

Как сообщил председатель ЦИК Мазахир Панахов, на сегодняшний день официальную регистрацию в окружных избирательных комиссиях прошли уже 689 кандидатов, из которых 227 выдвинуты 20 политическими партиями. Окончательное число зарегистрированных кандидатов определится до 17 января. В тот же день будет дан старт предвыборной агитации.

Внеочередные парламентские выборы

С инициативой роспуска Милли меджлиса выступили в конце ноября депутаты от правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), составляющие парламентское большинство. Они мотивировали это необходимостью поддержки курса реформ главы государства, преобразования законодательной власти и омоложения состава парламента. Эту инициативу поддержали также независимые и оппозиционные депутаты.

5 декабря президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли меджлиса пятого созыва и назначении внеочередных парламентских выборов на 9 февраля 2020 года. В то же время до избрания нового состава парламента законодательный орган сохраняет часть своих полномочий, за исключением принятия законов, и представительские функции в международных организациях.

О своем участии в выборах заявили 20 действующих в стране политических партий. Оппозиционный Национальный совет демократических сил бойкотирует выборы.

О структуре парламента

Милли меджлис Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются сроком на пять лет на основе всеобщих и прямых выборов, проходящих по мажоритарной системе. Парламент пятого созыва был сформирован по итогам выборов 1 ноября 2015 года.

Парламентские выборы в стране проходят каждые пять лет. Очередные выборы должны были пройти в ноябре 2020 года.