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И.о. помощника главы Госдепа 13-22 января посетит Шри-Ланку, Индию и Пакистан

Элис Уэллс обсудит со странами двусторонние и региональные вопросы

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс обсудит 13-22 января в Шри-Ланке, Индии и Пакистане двусторонние и региональные вопросы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Госдепартамента.

"13-14 января Элис Уэллс посетит Коломбо, где встретится с представителями правительства и гражданского общества для обсуждения ряда двусторонних и региональных вопросов, включая общую заинтересованность в открытом и свободном Индо-Тихоокеанском регионе, что послужит процветанию, демократии и правам человека", - отмечается в тексте.

"Затем 15-18 января Уэллс посетит Нью-Дели, где примет участие в конференции "Раисина диалог", - информировали в ведомстве. - Пройдут также встречи с представителями правительства в целях продвижения двустороннего стратегического партнерства в контексте успешного проведения в 2019 году министерской встречи в формате "два плюс два" (глав оборонных и внешнеполитических ведомств - прим. ТАСС)".

Дипломат 19-22 января будет находиться в Пакистане. "Уэллс встретится с представителями правительства и гражданского общества для рассмотрения двухсторонних и региональных вопросов", - отметили в Госдепартаменте.

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