СБ ООН 10 января снова проголосует по резолюции о продлении трансграничной помощи Сирии

ООН, 10 января. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в пятницу, 10 января, вновь проголосует по вопросу о продлении механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник во всемирной организации.

"Бельгия и Германия вновь представили на рассмотрение совета свой вариант резолюции. Он будет вынесен на голосование в пятницу", - сказал собеседник агентства. В конце декабря Москва и Пекин наложили вето на соответствующую резолюцию, Россия представила встречный документ, который не набрал нужного числа голосов.

Дипломат не исключил, что, как и в предыдущий раз, Россия вынесет на голосование собственный вариант резолюции. Принципиальные расхождения позиций заключаются в том, что Запад предлагает продлить доставку помощи через четыре пограничных пункта, в то время как Москва настаивает на сохранении только двух реально используемых КПП.