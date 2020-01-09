Помпео обсудил с генсеком НАТО угрозу со стороны Ирана на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил "продолжающиеся угрозы со стороны Ирана" в регионе Ближнего Востока. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь обсудил с генеральным секретарем НАТО опасные атаки Ирана на базу Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля и продолжающуюся угрозу со стороны Ирана для региона, - обратили внимание в ведомстве. - Госсекретарь Помпео напомнил о призыве президента США Дональда Трампа к НАТО быть более вовлеченной в дела на Ближнем Востоке".

Стороны согласились с тем, что Североатлантический альянс может предпринимать больше усилий для обеспечения региональной безопасности и борьбы с международным терроризмом. "Госсекретарь и генсек осудили дестабилизирующее насилие со стороны Ирана и подтвердили решимость противодействовать международному терроризму, в частности путем участия НАТО в коалиции по борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" - прим. ТАСС) и подготовки миссий в Ираке и Афганистане", - отметили в Госдепартаменте.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.