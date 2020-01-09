{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Помпео обсудил с генсеком НАТО угрозу со стороны Ирана на Ближнем Востоке

Госсекретарь США при этом напомнил о призыве американского президента Дональда Трампа к НАТО быть более вовлеченной в дела в этом регионе

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил "продолжающиеся угрозы со стороны Ирана" в регионе Ближнего Востока. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"Госсекретарь обсудил с генеральным секретарем НАТО опасные атаки Ирана на базу Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля и продолжающуюся угрозу со стороны Ирана для региона, - обратили внимание в ведомстве. - Госсекретарь Помпео напомнил о призыве президента США Дональда Трампа к НАТО быть более вовлеченной в дела на Ближнем Востоке".

Стороны согласились с тем, что Североатлантический альянс может предпринимать больше усилий для обеспечения региональной безопасности и борьбы с международным терроризмом. "Госсекретарь и генсек осудили дестабилизирующее насилие со стороны Ирана и подтвердили решимость противодействовать международному терроризму, в частности путем участия НАТО в коалиции по борьбе с ИГ (запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство" - прим. ТАСС) и подготовки миссий в Ираке и Афганистане", - отметили в Госдепартаменте.

Ситуация вокруг Ирана резко обострилась после удара США в районе багдадского аэропорта в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерал Касем Сулеймани. В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные, - базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Реклама на ТАСС
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
Помпео обсудил с главой дипломатии ЕС ситуацию вокруг Ирана и Ливии
Стороны затронули вопросы безопасности на Ближнем Востоке и отметили важность закрепления успеха в борьбе международной коалиции с ИГ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС